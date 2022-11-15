В детские сады Омска поставляли картошку и свеклу с пестицидами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление Россельхознадзора по Омской области выявило повышенное содержание пестицидов и нитратов в картофеле и свекле, поставляемых в социальные учреждения региона.

- В картофеле установлены несоответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - по содержанию пестицида тиаметоксам 0,132 мг/кг (при регистрируемом значении не более 0,05 мг/кг). А в партии свеклы, выращенной в Омской области, было выявлено превышение уровня содержания нитратов в количестве 4605 мг/кг (при допустимой величине не более 1400 мг/кг), - рассказали в ведомстве.

Как было установлено, картофель с избыточным содержанием данных веществ приехал в Омскую область из Республики Башкортостан. Примечательно, что его проверяли в ныне ликвидированной смоленской лаборатории.

Приобретена партия опасного овоща была через портал госзакупок, после чего попала в омское соцучреждение и детсад.

- Управлением Россельхознадзора по Омской области по фактам нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, а также отсутствия регистрации в ФГИС ППА «Сатурн», в отношении хозяйствующих субъектов объявлены предостережения, - добавили в ведомстве.

Информация для проверки действий поставщиков на наличие признаков преступления направлена правоохранительные органы. Роспотребназдор также уведомил региональный минтруд, департамент образования и главное управление контрактной системы.

Отметим, что с начала 2022 года благодаря мониторингу данных ИС «Сирано» ведомство выявило 8 фактов несоответствия исследуемой растениеводческой продукции.

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