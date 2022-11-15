С улиц Омска за сутки откачали свыше 400 кубометров дождевой воды

Работы дорожники продолжат и сегодня Фото: Иван МАКЕЕВ

Дорожники ведут работы по подготовке омских улице к резкому похолоданию, которое ожидается в городе в ближайшее дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты омского УДХБ круглосуточно откачивают дождевую и талую воду с улиц города, чтобы не допустить образования гололеда при резком понижении температур. За минувшие сутки данные работы были проведены более чем на 30 участках дорожно-транспортной сети, среди которых проспекты Карла Маркса, Космический, Менделеев, Сибирский, улицы Завертяева, Рождественского, 4-я Кордная и другие. На части из них подобные мероприятия были проведены повторно. Всего за сутки удалось откачать свыше 400 кубометров дождевой воды.

На сегодня ДЭУ имеет большой запас противогололедных материалов для обработки дорог от наледи. Уборочная техника в Омске дежурит в дневное и ночное время.

Напомним, ранее после обильного дождя дорожники откачали 230 кубометров воды с омских улиц.

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