Жители севера Омской области временно посидят без телевизора

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В трех селах Тарского района, расположенного на севере Омской области, жители временно останутся без телевидения. Об этом сообщили в пресс-службе Цифрового эфирного телевидения.

Так, телетрансляция будет отключена в селах Литковка (17 ноября - с 11:00 до 17:00), Вассис (16 ноября - с 11:00 до 17:00) и Атирка (17 ноября - с 11:00 до 17:00).

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - пояснили в организации.

Отметим, жителей этих населенных пунктов также предупредили, что работы могут быть перенесены на другое время или вовсе отменены из-за плохих погодных условий.

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