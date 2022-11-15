В омских Нефтяниках под колеса «Хендая» угодила 14-летняя школьница

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске водитель иномарки сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по пешеходнику. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию вечером в минувший понедельник.

По предварительной версии, 46-летний водитель автомобиля «Хендай» около пересечения проспекта Мира и улицы Мамина-Сибиряка врезался в 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения авто. В ведомстве подчеркнули, находивший за рулем машины омич был без признаков алкогольного опьянения.

В результате столкновения несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медучреждение.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

Напомним, ранее в Омске водитель легковушки сбил 13-летнего подростка, пытавшегося перебежать дорогу на «красный».

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