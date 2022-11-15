В Омской области впервые в 2022 году зафиксировали вирус гепатита B

Фото: ИВАНОВА Диана

В Омской области продолжается традиционный для данного времени года пик заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За минувшую неделю - с 7 по 13 ноября 2022 года - в Омской области среди населения зафиксировано более 10,8 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

Заболеваемость населения Омска и области обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа. За неделю доля положительных находок - 72,2%.

- В пейзаже циркулирующих вирусов вирусы гриппа составили 6,2% и респираторные вирусы не гриппозной этиологии – 93,8%, в том числе риновирусы составили 43,8%, респираторно-синцитиальные вирусы - 18,8%, бокавирусы - 18,8%, коронавирусы (сезонные) - 6,2%, вирусы парагриппа - 3,1% и аденовирусы - 3,1%, - рассказали в ведомстве.

В Омской области впервые за эпидемиологический сезон 2022-2023 годов был обнаружен вирус гепатита B.

В ведомстве напомнили, что при первых признаках заболевания ОРВИ необходимо обратиться к врачу.

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