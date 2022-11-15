В Омске власти продолжают убирать незаконно установленные гаражи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске власти продолжают убирать незаконно установленные на муниципальной земле гаражи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне истек срок, отведенный собственникам на демонтаж нелегальных гаражных боксов. Теперь их сносом займутся власти. Убранные с муниципальной земли гаражи будут находится на специальной «штраф-стоянке» до тех пор, пока их владельцы не компенсируют окружным администрации расходы на вынос сооружений. На возмещение затраченных средств у нарушителей по закону есть один месяц.

В администрации Ленинского округа сообщили, что с начала 2022 года более 60 владельцев самовольно установленных гаражей убрали свои гаражи с земли города добровольно, не дожидаясь принудительного демонтажа. До конца года в округе планируют вынести еще около 200 незаконных гаражных боксов.

- Плата за использование земельного участка под размещение гаража в среднем составляет порядка 1 тысячи рублей в год, но может варьироваться в зависимости от его площади, — . — Те собственники, которые не платят за аренду земли или вообще не оформили правоустанавливающие документы на использование земельного участка, рискуют остаться без гаражей, - рассказала начальник отдела развития торговли и размещения гаражей Екатерина Вяткина.

Напомним, собственников незаконных гаражей всегда заранее уведомляют о необходимости добровольно демонтировать их.

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