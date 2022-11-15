Три жителя Омской области пытаются оспорить в суде призыв по мобилизации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области суды рассматривают несколько дел об оспаривание призыва на военную службу по частичной мобилизации. Сообщили в пресс-службе облсуда.

Жители Омской области продолжают подавать административные иски о признании незаконным и отмене решении призывных комиссий региона.

По данным ведомства, омич, подавший иск в Советский районный суд, считает, что призыву его на военную службу препятствует имеющие заболевания. Другой мобилизованный обратился в Центральный районный суд с аналогичной причиной. Кроме того, мужчина указал в исковом заявлении наличие двух детей.

Житель Большереченского района полагает, что решение призывной комиссии нарушает законодательство, так как он имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.

В пресс-службе облсуда отметили, что все иск приняты и будут рассмотрены в ближайшее время.

Напомним, ранее в Омской области силами Народного фронта отменили решение о мобилизации мужчины, который наблюдался у онколога более 8 лет. Омича вернули домой.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru