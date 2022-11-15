В Омске на маршрут №78 вышли два дополнительные автобуса

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске с 15 ноября увеличили количество автобусов, работающих на маршруте №78. Сообщили в департаменте транспорта.

Две дополнительные машины среднего класса сегодня вышли на автобусный маршрут №78 (поселок Солнечный - поселок Биофабрика). Благодаря этому интервал движения сократится с 8-9 минут до 6-7 минут.

Как отметили в ведомстве, протяженность данного автобусного маршрута составляет 19,9 километров, а время в пути в среднем - 72 минут.

Напомним, ранее на маршруте №78 заработали первые в Омске автобусы с валидаторами в салоне. С их помощью можно оплатить проезд банковской или транспортной картой без кондуктора.

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