Под Омском 17 ноября без воды на сутки останутся поселки Дружино и Горячий Ключ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Кировского округа Омска и поселки Дружино и Горячий Ключ останутся без воды на сутки в этот четверг, 17 ноября.

В связи с присоединением трубопровода к централизованной сети водоснабжения на объекте «Логистический парк «Солнечный», расположенном по адресу улица 2-я Солнечная 52, не будет холодной воды 17 ноября с 01:00 до 24:00 по следующим адресам:

Кировская котельная (левый ввод);

поселок Дружино, поселок Горячий Ключ, база НПО «Мостовик»;

2-я Солнечная, 51, - ИП Савченко А.Н;

2-я Солнечная 49, 49/1, 49/2, 49/4, 49а, 49 к.1, 49 к.2, 35 к.1 (завод «Нефтехим»), 45/3, 45/2, 41а, 41б, 55/1, 45/1, 51а;

2-я Солнечная, 49/г, 60 - автомойка;

2-я Солнечная, 49в - гостиница;

2-я Солнечная, 45/5 - автосервис;

2-я Солнечная, 41к1 - «Вкусноград»;

2-я Солнечная, 44б - «Сибхолод»;

улица Электрификаторов, 7 - эл. мех. завод;

улица Электрификаторов, 11/2 - производственный корпус;

улица Электрификаторов, 5, - «Гофротара» завод;

улица Электрификаторов, 15,15/1, - административные здания;

улица Рэбовская, 8,- судоремонтный завод;

Тюкалинский тракт, 2, - рынок Дружный.

Отметим, в «Росводоканале» потребителям приносят извинения за временные неудобства.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru