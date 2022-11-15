Омские полицейские разыскивают мужчину, избившего своего знакомого

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске полицейские разыскивают неоднократного судимого мужчину, который избил своего знакомого.

Сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции №4 ищут 45-летнего Вячеслава Руслякова. По данным правоохранителей, в январе 2022 года года омич без определенного места жительства побил своего знакомого в частном доме по улице 9-й Комсомольской в Ленинском округе.

Мужчину тогда задержали, допросили как подозреваемого по уголовному дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После этого он начал скрываться от следствия.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Руслякова, просят обратиться в полицию по телефонам: 79-22-78 или 8-913-609-75-19. Конфиденциальность гарантирована.

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