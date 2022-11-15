Рейс из Омска в Волгоград задерживают почти на 10 часов

Фото: пресс-служба «ЮВТ Аэро»

Из Омского аэропорта почти 10 часов не может вылететь рейс Омск-Волгоград, который выполняет компания «ЮВТ Аэро».

Самолет, следующий по маршруту Омск-Волгоград, должен был вылететь еще вчера, 14 ноября, в 21:50. Однако воздушное судно, которое должно было выполнить данный рейс, еще не прибыло в Омский аэропорт.

Согласно информации на сайте воздушной гавани, самолет по данному маршруту должен вылететь из Омска сегодня, 15 ноября, в 11:00.

Напомним, 27 октября в Омском аэропорту были задержаны три рейса авиаперезчика «ЮВТ Аэро» из-за нехватки самолетов.

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