ООО «Строитель» достроит за 112 млн рублей проблемную 10-этажку в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске подвели итоги аукциона на достройку первой очереди 10-этажного жилого дома по адресу улица Малиновского, 11, который начали возводить еще в 2006 году.

Как сообщает НГС55 со ссылкой на минстрой Омской области, победителем аукциона стала компания «Строитель». Согласно данным портала госзакупок, он должна будет достроить и ввести в эксплуатацию 10-этажку на 40 квартир (39 из них ждут дольщики) в третьем квартале 2023 года. Цена заключенного с компанией контракта 112,5 миллионов рублей, что ниже начальной аукциона на 2,6 миллионов рублей.

Отметим, на данный момент готовность многоквартирного дома составляет 75%.

Напомним, многоэтажку начала строить компания «ПКФ СМУ-1 КПД» почти 16 лет назад, в 2006 году. Однако строительство было остановлено. Глава организации Юрий Заборовский отправился в колонию за растрату средств дольщиков. Он куда-то спустил свыше 500 миллионов рублей.

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