Генменеджер омского «Авангарда» Алексей Волков покинул клуб

Фото: скриншот видео с официального канал ХК «Авангард» на YouTube

Накануне генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков покинул клуб, проработав там почти полтора года.

По словам руководства команды, Волков расторг контракт с ХК «Авангард» по собственному желанию. Это подтвердили и он сам.

- Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард». Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало все труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда». Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда он вышел из кризиса после смены главного тренера. Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Кравецом сможет бороться за самые высокие места, - сообщил Волков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в омском «Авангарде» после череды поражений сменился главный тренер. Руководство расторгло контракт с Дмитрием Рябыкиным. Новым наставником команды стал его ассистент Михаил Кравец.

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