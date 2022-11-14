В Омске реконструируют «Красную звезду» за 12 млрд рублей

Обветшавший спорткомплекс может получить вторую жизнь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупные спортивные объекты в Омске, наверное, отличаются не самой счастливой судьбой. С перестроечного периода в них мало что изменилось: неимоверными усилиями каждое из зданий получило разве что небольшой косметический ремонт. Оно и понятно: финансирование шло исключительно по остаточному принципу - другого бюджет не предусматривал. За эти десятилетия обветшали несущие конструкции, появились протечки в крышах, да и сами здания устарели не только физически, но и морально. Далеко ходить не нужно - на виду у всех здания-гиганты - СКК имени Виктора Блинова и спорткомплекс «Красная Звезда».

За проработку вопроса и исправления ситуации взялись в облправительстве. Представители аппарата пришли к выводу, что сделать из аварийного здания современный комплекс, с удобной тренировочной базой и развитой инфраструктурой, можно. По самым скромным расчетам, городу, в ведении которого находится спортивный объект, понадобится вложить больше 10 миллиардов рублей. По аналогии с введенной в эксплуатацию ледовой ареной, объект стоит начать с полной замены инженерных коммуникаций, реконструкции несущих конструкций и внедрения в существующее здание современных проектных решений. Не говоря, об удобных условиях для болельщиков, тренировок спортсменов и комфорта горожан.

Указанную сумму готов выделить по концессионному соглашению АО «Газпромбанк» и построить на территории областного центра вторую высококлассную многофункциональную арену. При этом со стороны региона гарантом соблюдения договоренностей послужит минспорт. Правда планы осуществятся лишь в том случае, если депутаты Горсовета примут решение в пользу своих избирателей и передадут СК «Красная Звезда» в ведение министерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый стадион «Авангарда» «G-Drive Арена» сдан в эксплуатацию

Сейчас идет тестирование и налаживание работы всех систем в огромном здании (подробнее...)