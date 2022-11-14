В Омской области проинспектируют работу пожарных сигнализаций

Проверка нагрянет во все социальные учреждения региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Работу пожарных сигнализаций в школьных и дошкольных учреждениях проинспектируют в Омской области. К такому решению пришли на совещании кабмина 14 ноября.

По словам главым омского управления МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, установленное автоматическое оборудование не всегда реагирует и отправляет сигнал о возможном возгорании напрямую на пульт пожарной охраны.

По поручению губернатора Омской области ситуация будет исправлена. Проверка будет направлена во все социальные учреждения региона.

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