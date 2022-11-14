В Омской области проинспектируют работу пожарных сигнализаций

Проверка нагрянет во все социальные учреждения региона.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Работу пожарных сигнализаций в школьных и дошкольных учреждениях проинспектируют в Омской области. К такому решению пришли на совещании кабмина 14 ноября.
По словам главым омского управления МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, установленное автоматическое оборудование не всегда реагирует и отправляет сигнал о возможном возгорании напрямую на пульт пожарной охраны.
По поручению губернатора Омской области ситуация будет исправлена. Проверка будет направлена во все социальные учреждения региона.
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