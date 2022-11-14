II региональный фестиваль инженерно-политехнического образования детей собрал в ОмГПУ более 700 участников

11 и 12 ноября ОмГПУ провел II региональный фестиваль «TEXcommunity: инженерно-политехническое образование детей в системе основного и дополнительного образования» в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В фестивале поучаствовали более 700 школьников, студентов, педагогов и родителей.

На торжественном открытии фестиваля с приветственной речью выступили ректор ОмГПУ Иван Кротт, министр цифрового развития и связи Омской области Андрей Ключенко и проректор по научной работе ОмГПУ Ирина Геращенко.

«Внимание к инженерно-политехническому образованию в настоящее время совсем неслучайно. Мы живем в то время, когда ребенок с рождения окружен гаджетами, он быстрее, чем начинает ходить, научается пользоваться смартфоном и пультом от телевизора. Воспитатель и учитель могут организовать работу по введению ребенка в технологический мир. Уже сегодня в ОмГПУ создана тематическая лаборатория, разрабатываются методические пособия, проводятся турниры и организуются курсы повышения квалификации. Фестиваль объединил всех участников инженерно-политехнического образования региона, создал пространство для обмена опытом работы и представил перспективные направления возможного развития и самореализации», – отметил Иван Кротт.

11 ноября для участников фестиваля прошли диалог на равных по актуальным вопросам инженерно-политехнического образования детей и методические мастер-классы по разным темам: «Моделирование как средство инженерного образования дошкольников», «Удивительный мир VR», «Виртуальное конструирование для занятий по робототехнике», «Cuboro» и другие.

12 ноября состоялся турнирный день для участников фестиваля. 14 команд школьников 3-4 классов из Омска и Омской области решили семь конструкторских задач Инженерного турнира. Ученики 5-6 и 7-8 классов показали отличные результаты в Инженерной олимпиаде. Школьники старших классов посетили мастер-классы, познакомились с актуальными профессиями будущего и поработали с современным лабораторным оборудованием в Технопарке ОмГПУ.

«Я участвовала в мастер-классе по Cuboro. На основе уже имеющихся знаний собрала конструкцию, которая набрала наивысший балл. Приятно осознавать то, что ты один можешь создать что-то. В диалоге на равных мы получили важную информацию от экспертов. Для меня фестиваль – это отличный мотиватор для дальнейшее развитие в инженерно-политехническом образовании», — поделилась ученица лицея № 64 Мария Хараборкина.

«Мой сын Владимир с первого класса занимается в кружке «Cuboro». Когда он услышал о возможности участия в фестивале по направлению конструктора «Cuboro», то сразу же согласился, отложив свои школьные дела. Участие в таких мероприятиях развивает аналитическое мышление, способствует развитию коммуникативных качеств, получению навыков работе в команде и правильному распределению задач среди участников команды», - поделилась мама ученика лицея № 64 Элина Диких.

Отметим, что главным организатором фестиваля стала научно-исследовательская лаборатория инженерно-политехнического образования «КОНСТРУКТОРиУМ». Она работает в ОмГПУ с марта 2021 года. Лаборатория решает важную задачу – помогает развивать инженерно-политехнические умения с помощью различных конструкторов. В лаборатории занимаются разработкой теоретических основ и методических аспектов инженерно-политехнического образования детей.

«На фестивале мы представили многие направления инженерно-политехнического образования: и игры для дошкольников, и занимательную робототехнику, и VR-технологии, и конструирование Cuboro, и пластилинографию. Мастер-классы были на любой вкус. Также в Технопарке ОмГПУ провели мастер-классы по работе с современными микроскопами, с интерактивными досками и панелями. Наши партнеры провели интересную игру по профессиям будущего. Третий региональный фестиваль будет обязательно. Мы сохраним формат, будет много нового и интересного», – отметила организатор фестиваля, руководитель лаборатории инженерно-политехнического образования «КОНСТРУКТОРиУМ» Татьяна Баракина.

Стоит отметить, большой вклад в организацию фестиваля внесли студенты факультета начального, дошкольного и специального образования, факультета естественнонаучного образования, факультета искусств, а также участники проекта TEXcommunity School.

Добавим, что в будущем году жителей Омска и Омской области ждет III региональный фестиваль инженерно-политехнического образования детей «TEXcommunity: инженерно-политехническое образование детей в системе основного и дополнительного образования».

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.