Долги омской муниципальной «Тепловой компании» превысили 291 млн рублей

Обанкротить компанию планируют уже четыре контрагента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

291 млн рублей превысили долги омской муниципальной «Тепловой компании». Такие суммы приводит РИА «СуперОмск».

На предприятие заведено 299 исполнительных производств на общую сумму 291 млн рублей.

Напомним, что свои намерения обанкротить «муниципалов» совсем недавно выразили три компании. Сейчас с этими же намерениями выступают ООО «Басати Лоджистикс» Олега Басати и Евгения Машенцева.

- В порядке статей 3, 4, 6, 7, 39 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ ООО «Басати Лоджистикс» уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом)Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», - гласит поданное заявление в омский Арбитраж.

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