315 частных дома появились в Омской области в октябре

Под конец осени омичи начали заселяться в новые дома. Фото: Алиса ТИТКО

В октябре в Омской области в эксплуатацию ввели 315 частных дома. Объем подачи документов на регистрацию в Росреестр за прошлый месяц увеличился на 12%.

Общая площадь сданных объектов составила более 38 тысяч квадратов. 156 из них построены в районах области.

- Больше всего домов построено в Омском муниципальном районе – 128, в Омске – 124, в Тарском и Азовском – 9 и 8 соответственно. В Большереченском, Большеуковском, Колосовском, Муромцевском, Одесском, Русско-Полянском, Шербакульском районах построено по одному такому объекту, – сообщил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

Омичи предпочитают строить из кирпича, поэтому строений из этого материала зарегистрировано 83. Далее по популярности идут деревянные дома, еще 121 объект сооружен из смешанных материалов

К слову, трехэтажных домов в октябре построено всего два: один из них в Таре площадью 224,3 квадрата, второй – в Омске площадью 565,5 квадратов.

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