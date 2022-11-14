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НовостиОбщество14 ноября 2022 10:32

Вадим Зайцев купил с молотка один из магазинов обанкротившейся омской «Оши»

За лот бизнесмен отдал 12 млн рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
За год имущество подешевело почти на 10 млн рублей.

За год имущество подешевело почти на 10 млн рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Один из магазинов обанкротившейся «Оши» купил с молотка омский бизнесмен Вадим Зайцев. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Лот обошелся покупателю в 12 млн рублей, хотя еще год назад стоимость здания достигала 20 млн. Само строение пристроено к жилому дому №108 по улице 12 Декабря.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, предприниматель занимается сдачей в аренду недвижимости. К слову, в рамках этого же аукциона были выставлены на торги и другие помещения. Но они пока никого не заинтересовали.

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