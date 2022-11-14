Вадим Зайцев купил с молотка один из магазинов обанкротившейся омской «Оши»

За год имущество подешевело почти на 10 млн рублей.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Один из магазинов обанкротившейся «Оши» купил с молотка омский бизнесмен Вадим Зайцев. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Лот обошелся покупателю в 12 млн рублей, хотя еще год назад стоимость здания достигала 20 млн. Само строение пристроено к жилому дому №108 по улице 12 Декабря.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, предприниматель занимается сдачей в аренду недвижимости. К слову, в рамках этого же аукциона были выставлены на торги и другие помещения. Но они пока никого не заинтересовали.
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