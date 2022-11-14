В Омске сдали в эксплуатацию 11-этажку в Амурском поселке

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске ввели в эксплуатацию 11-этажный жилой дом по 1-му Амурскому проезду в микрорайоне Амур-2, расположенном в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне соответствующее разрешение от департамента архитектуры и градостроительства получил застройщик ООО Строительно-монтажное управление – 5 Стройбетон «Восточное».

Общая площадь жилых помещений в многоэтажке - 8 995 тысяч квадратных метров. В доме 169 квартир разной площади - 89 однокомнатных, 41 двухкомнатных и 39 трехкомнатных.

Напомним, ранее в Омске в этом микрорайоне сдали 11-этажный дом пристройкой для размещения магазина.

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