Губернатор Бурков потребовал своевременно принять меры для устранения гололедицы в омских дворах

Глава региона особенно жестко настаивал на контроле за работой УК на территории близ жилых домов.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
В Омской области в преддверии наступления первых морозов глава региона Александр Бурков распорядился уделить особое внимание расчистке управляющими компаниями закреплённых за ними придомовых территорий. Были даны поручения усилить уборку улиц и дворов от гололеда и снега.
- Сейчас у нас мокрый снег, а дальше - обледенение. Понятно, что городские службы готовы и противогололёдные реагенты приобретены. Важно, чтобы управляющие компании сегодня свои придомовые территории обслуживали. Есть жесткий регламент и сроки, ответственность за прикрепленную территорию. Потому как на основных трассах мы все обрабатываем, а близ домов ряд нерадивых управляющих компаний свои обязанности не выполняет, - отметил губернатор.
В качестве контрольных мер Бурков поручил привлекать к работе с управляющими компаниями надзорные органы и госжилинспекцию.
В зоне особого внимания оставил Бурков и вопрос контроля за подачей тепла и мониторинг его поступления в жилом секторе и на соцобъектах.
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