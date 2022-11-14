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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:42

Губернатор Бурков потребовал своевременно принять меры для устранения гололедицы в омских дворах

Через три дня в Омскую область придут холода - самое время приложить усилия всем коммунальным службам
Наталья ВИРКУНЕН
Глава региона особенно жестко настаивал на контроле за работой УК на территории близ жилых домов.

Глава региона особенно жестко настаивал на контроле за работой УК на территории близ жилых домов.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области в преддверии наступления первых морозов глава региона Александр Бурков распорядился уделить особое внимание расчистке управляющими компаниями закреплённых за ними придомовых территорий. Были даны поручения усилить уборку улиц и дворов от гололеда и снега.

- Сейчас у нас мокрый снег, а дальше - обледенение. Понятно, что городские службы готовы и противогололёдные реагенты приобретены. Важно, чтобы управляющие компании сегодня свои придомовые территории обслуживали. Есть жесткий регламент и сроки, ответственность за прикрепленную территорию. Потому как на основных трассах мы все обрабатываем, а близ домов ряд нерадивых управляющих компаний свои обязанности не выполняет, - отметил губернатор.

В качестве контрольных мер Бурков поручил привлекать к работе с управляющими компаниями надзорные органы и госжилинспекцию.

В зоне особого внимания оставил Бурков и вопрос контроля за подачей тепла и мониторинг его поступления в жилом секторе и на соцобъектах.

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