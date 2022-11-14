18 ноября 2022 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за третий квартал 2022 года с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Председатель публичных обсуждений: руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять в раздел «Вопрос-ответ» или на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

Заполнить Анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: http://rsn-omsk.ru/main.php?id=424

Дата и время проведения: 18 ноября 2022 года в 10:00 (Омск, Астана, Дакка +6)

Место проведения: Ситуационный центр Управления Россельхознадзора по Омской области, г. Омск, ул. Степная 220, 2 этаж, левое крыло.

Трансляция в режиме вебинара будет осуществлятся на платформе calls.mail.ru.

Для подключения необходимо перейти по ссылке: https://calls.mail.ru/room/0e1c3e86-dd23-4103-a924-1150ab030293.

При подключении необходимо указать свои идентификационные данные (Ф.И.О. или название организации) и разрешить доступ к микрофону и видеокамере при поступлении соответствующего запроса.