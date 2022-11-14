Снегопады и до -23 градусов нагрянут в Омскую область со среды

По северу региона мороз ощутится сильнее всего.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
С 16 ноября в Омской области значительно похолодает и пойдет снег, который наверняка ляжет на залитую дождем землю. Прогноз на ближайшие три дня опубликовало Обь-Иртышкое управление.
Завтра, 15 ноября, в регионе сохранится влияние теплого арктического циклона, поэтому днем потеплеет до +3°C. Ночью - 4...+ 1°C. Мокрый снег и гололедица на дорогах вновь создадут проблемы для автолюбителей.
Правда, ситуация усугубится уже в среду, 16 ноября. В этот день пойдет снег и похолодает днем до -15°C по северу региона. На основной части области ожидается -7°C. Ночью столбик термометра опустится до -7°C. Ветер северо-западный до 11 м/с, гололед.
17 ноября в ночные часы станет по-зимнему прохладно по северу -18...-23°C, днем до -13°C. Прогнозируется небольшой снег, гололед. Ветер северо-западный до 12 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.
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