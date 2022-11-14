25 аварий произошло в Омске за четыре утренних часа

На дорогах в утренний час пик были большие заторы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 14 ноября в час-пик в Омске произошло сразу 25 ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

– Основной причиной этих ДТП стали несоблюдении дистанции между транспортными средствами, а также нарушение правил маневрирования, – пояснили в ГИБДД.

Временной промежуток «дня жестянщика» был с 6.00 до 10.00. Как отмечают в профильном ведомстве, обошлось без пострадавших.

Специалисты призывают водителей быть максимально аккуратными на дорогах, особенно в период гололедицы. Обязательно соблюдать дистанцию и снизить скорость.

Что касается пешеходов, их просят также не торопиться и обезопасить свою жизнь наверняка убедившись в завершенном маневре автомобиля.

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