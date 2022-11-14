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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:12

В Омске Генпрокуратура РФ готовится к прибытию своего руководителя Игоря Краснова

Предполагается, что генпрокурор приедет через 10 дней
Виктория КОВЕРНЕВА
Мотивы и цели приезда руководителя Генпрокуратуры неизвестны.

Мотивы и цели приезда руководителя Генпрокуратуры неизвестны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К прибытию своего руководителя Игоря Краснова в Омск готовится Гепрокуратура РФ. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Представители федерального надзорного органа формируют повестку по самым острым вопросам, которые сейчас волнуют жителей региона.

Также, можно предположить, что приезд Краснова связан с отставкой руководителя региональной прокуратуры Николая Студеникина, которого, по информации источников «Коммерческих вестей», должен сменить Алексей Афанасьев из Карелии.

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