Авиакомпания «Уральские авиалинии» сокращает количество рейсов из Омска в Москву

Ежедневные рейсы сохранят лишь три авиакомпании.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Количество рейсов из Омска в Москву сокращает авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщает «Новый Омск».
Перевозчик намерен летать по этому направлению четыре раза в неделю. Новое расписание будет действовать с 22 декабря и с 11 января по 16 февраля.
Также от ежедневных утренних рейсов отказывается «Аэрофлот». Вылеты в 08.05 будут осуществляться по понедельникам, субботам и воскресеньям.
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