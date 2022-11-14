Авиакомпания «Уральские авиалинии» сокращает количество рейсов из Омска в Москву

Ежедневные рейсы сохранят лишь три авиакомпании. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество рейсов из Омска в Москву сокращает авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщает «Новый Омск».

Перевозчик намерен летать по этому направлению четыре раза в неделю. Новое расписание будет действовать с 22 декабря и с 11 января по 16 февраля.

Также от ежедневных утренних рейсов отказывается «Аэрофлот». Вылеты в 08.05 будут осуществляться по понедельникам, субботам и воскресеньям.

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