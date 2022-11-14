В период обильных осадков мэр Омска Сергей Шелест контролирует работу дорожных служб

Дорожники усиленно трудятся в этот ненастный период. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба администрации города Омска сообщает, что в период обильных осадков уборку городских улиц градоначальник взял под личный контроль. В частности, по поручению мэра Сергея Шелеста, минувшей ночью были активизированы работы по ликвидации последствий продолжительного дождя и снегопада. Сейчас в приоритете у городских служб в сложившихся метеоусловиях: оперативная откачка воды, предотвращение гололедных явлений на улицах и тротуарах.

За минувшие выходные силами подразделений городского «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» откачали 283 кубометра дождевой и талой воды, в том числе по обращениям граждан в диспетчерскую службу. Израсходовано 384 тонны пескосоляной смеси.

- На этой неделе синоптики прогнозируют похолодание, поэтому в ближайшее время мы будем прикладывать максимум усилий и ликвидировать последствия осадков, чтобы не допустить образования гололедицы на дорогах, подходах к остановкам и пешеходным переходам, — отметил главный инженер БУ города Омска Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов. — Этот вопрос находится на контроле мэра Сергея Шелеста. С утра выполняются работы по локализации оставшихся мест подтоплений, обработке реагентами проезжей части и пешеходных зон, а также механизированное прометание, по необходимости рабочие дополнительно очищают ливневки

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