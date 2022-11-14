Особенности процедуры банкротства умершего гражданина

Экономические отношения в нашей стране зачастую складываются так, что наследники умершего гражданина помимо возможности получить наследство, имеют и перспективы унаследовать долги умершего, которые могут превышать размер наследственной массы.

Возможность возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина после его смерти, предоставленная Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет эффективно решить выше обозначенную проблему.

Инициировать банкротство после смерти должника могут стороны, прямо заинтересованные в этом процессе. Ими выступают:

- наследники, с целью избавиться от долгов, которые они приняли, вступив в наследство;

- кредиторы, желающие возместить свои потери при помощи продажи на торгах наследственного имущества;

- государственные органы, если за умершим числятся задолженности по налогам, иным платежам.

Для того, чтобы суд принял заявление о банкротстве умершего от наследников, нотариус, по запросу суда, должен предоставить копию наследственного дела.

В случае смерти должника уже в рамках процедуры банкротства всегда назначается реализация имущества. Имущество должника входит в конкурсную массу.

Цель реализации - погашение задолженности должника с помощью средств, полученных от продажи его имущества. Реализация может проходить также в случаях, когда имущества нет. Арбитражный управляющий отражает это в отчете по результатам банкротства, а долги списываются.

В конкурсную массу включается все имущество, составляющее наследство гражданина, включая даже его единственное жилое помещение, но с некоторыми оговорками:

- по закону о банкротстве в конкурсную массу не включается жилое помещение, если по истечении срока принятия наследства оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для наследника.

Жилое помещение, являющееся предметом ипотеки, также включается в конкурсную массу.

Важно отметить, что в конкурсную массу запрещено включать личное имущество наследника.

В данной ситуации важна также роль нотариуса.

До истечения срока для принятия наследства, нотариус уполномочен участвовать в деле о банкротстве. Он может по просьбе наследников подать ходатайство о признании умершего банкротом, а также о переходе к процедуре реализации.

Также нотариус предоставляет финансовому управляющему и суду сведения о наследственном имуществе, ставшие ему известными в связи с исполнением своих полномочий.

Стоит также рассмотреть ситуацию, когда должник умирает во время рассмотрения дела о его банкротстве. В этом случае арбитражный управляющий уведомляет арбитражный суд об этом событии не позднее пяти дней со дня смерти должника и заявляет ходатайство о применении в деле о банкротстве правил статьи 223.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также о переходе к реализации имущества должника.

Дело о банкротстве приостанавливается на шесть месяцев, для того, чтобы наследники могли обратиться к нотариусу: принять наследство и открыть наследственное дело. Нотариус в свою очередь предоставляет суду по его запросу копию наследственного дела. Это необходимо для привлечения наследников к процедуре банкротства умершего должника и выявлению наследственной массы.

Важно отметить, что в конкурсную массу включается только имущество умершего должника, но не самих наследников.

Немаловажно помнить, что наследникам следует занимать активную позицию в ходе процедуры банкротства умершего должника. В частности, если после принятия наследства в собственность наследника перешла квартира, которая является для него единственным жильем, то, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», такое имущество не подлежит реализации.

Не принимая участие в процессе, наследник рискует остаться без принадлежащей ему по праву наследования недвижимости.

Русанова Наталия Александровна - нотариус города Омска