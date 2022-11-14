Проекты Росводоканала - победители конкурса «Чемпионы добрых дел»

В рамках XI московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» подведены итоги Всероссийского конкурса проектов «Чемпионы добрых дел» - 2022. Проект «Росводоканала» «ВодаЖизнь» занял первое место в номинации «Навыковое волонтерство».

«ВодаЖизнь» - социальная инициатива «Росводоканала», нацеленная на формирование в обществе ответственного отношения к окружающей среде, воспитание экологической грамотности у подрастающего поколения и привитие культуры ответственного потребления. «Уроки чистой воды», онлайн-курс «ВодаЖизнь» и книга «Сказки о воде» объединили регионы присутствия «Росводоканала». В этом году в школах 10-ти городов нашей страны было проведено 500 «Уроков чистой воды» и образовательных курсов «ВодаЖизнь». В них приняли участие 3 000 школьников, более 1 000 родителей и 100 учителей. К проекту подключились наши сотрудники, бизнес-партнеры, представители СМИ и блогеры. Предприятия группы в 2022 году получили награды и благодарственные письма за эколого-образовательные инициативы, а проект «ВодаЖизнь» вошел в число лучших кейсов волонтерского движения компании», - рассказал директор по персоналу ГК «Росводоканал» Илья Гузеев.

Социальные и экологические инициативы тюменского водоканала вошли в основу объединенного проекта «Росводоканал Добро», который стал серебряным призером в номинации «Компетентностное волонтерство».

«Быть призером Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства очень гордо и почетно. Это заслуга каждого сотрудника «Росводоканал Тюмень». Мы будем и дальше продолжать делать добрые дела, ставить перед собой новые цели и достигать их, благодаря отзывчивости и неравнодушию наших сотрудников», - отметила директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова.

В «Росводоканале» уверены, что сегодня корпоративное волонтерство становится наиболее эффективной формой проявления социальной ответственности компаний и их сотрудников.

«Движущая сила проектов – наши волонтеры и мы ими очень гордимся. Они настоящие энтузиасты своего дела. Используя свои профессиональные навыки, они несут важную и необходимую информацию о роли воды в жизни каждого человека очень требовательной аудитории – детям, и делают это доступно и интересно. Эта награда - высокая оценка их труда. Мы поздравляем наших коллег с успешной реализацией проекта «ВодаЖизнь» и «Росводоканал Добро» - инициатив, значимость которых теперь отмечена профессиональным сообществом и на федеральном уровне», - подчеркнула руководитель направления по внутренним коммуникациям ГК «Росводоканал» Анна Дьяконова.

Организаторами форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» выступили ассоциация менеджеров и национальный совет по корпоративному волонтерству. Основными целями конкурса «Чемпионы добрых дел» являются - обобщение опыта корпоративного волонтерства в России и укрепление партнерства между бизнесом, властью и обществом. В этом году участники представили проекты в 13-ти номинациях: «Экология», «Местные сообщества», «Здоровье», «Социальное волонтерство», «Гуманитарная помощь», «Навыковое волонтерство», «Вклад в развитие корпоративного волонтерства», «Pro-bono волонтерство», «Комплексный проект», «За поддержку инициатив бизнеса по развитию корпоративного волонтерства», «За вклад в популяризацию корпоративного волонтерства».