Омский «Скиф» вышел в 1/16 финала Кубка России по гандболу

Фото: минспорта Омской области
В 1/16 финала Кубка России по гандболу вышел омский «Скиф». Об этом сообщили в региональном минобре.
Накануне омичам удалось обыграть в матче во Владивостоке команду «Витязь». Первый тайм закончился со счетом 15:9 в пользу «Скифа». Во втором тайме омичи снова доминировали и завершили матч со счётом 19:36.
В региональном министерстве подчеркнули, что следующий соперник станет известен позже.
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