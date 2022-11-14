Омский «Скиф» вышел в 1/16 финала Кубка России по гандболу

Фото: минспорта Омской области

В 1/16 финала Кубка России по гандболу вышел омский «Скиф». Об этом сообщили в региональном минобре.

Накануне омичам удалось обыграть в матче во Владивостоке команду «Витязь». Первый тайм закончился со счетом 15:9 в пользу «Скифа». Во втором тайме омичи снова доминировали и завершили матч со счётом 19:36.

В региональном министерстве подчеркнули, что следующий соперник станет известен позже.

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