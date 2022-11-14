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НовостиОбщество14 ноября 2022 2:25

В Омске хотят отремонтировать дом у Телецентра, которому более 100 лет

Здание расположено в Горном переулке
Виктория КОВЕРНЕВА
Здание, которое нуждается в ремонте, входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Здание, которое нуждается в ремонте, входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Для ремонт дома, которому более 100 лет, ищет подрядчика фонд капремонта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября.

Речь идет о трехэтажке, расположенной в Горном переулке. Здание 1915 года постройки ранее принадлежало Омскому среднему сельскохозяйственному училищу. Сегодня он входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Подрядчику предстоит отремонтировать крышу, подвал, водоотведения, системы водоснабжения, электроснабжение и узел учета тепловой энергии. За это ему готовы заплатить максимум 26 млн рублей.

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