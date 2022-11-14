В центре Омска вновь провалился асфальт

Ремонтные работы будут проведены 14 ноября. Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»
Асфальт вновь провалился в центре Омска. Кадрами с места событий поделился прохожий, который опубликовал материал в паблике «Инцидент Омск».
- Около тротуара по улице Бульварная, на углу дома Маршала Жукова, 154, образовался провал земли, глубиной несколько метров, - прокомментировал автор поста.
Судя по размерам, яма весьма глубокая. На сообщение уже отреагировали в городской администрации, пояснив интернет-пользователям, что информация передана в ответственным специалистам.
Напомним, это уже второй случай за год. Летом 2022 года асфальт провалился под колесами велосипеда, на котором ехал ребенок. Всё произошло на улице Орджоникидзе.
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