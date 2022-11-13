Кирилл Максименко из Омской области дважды совершил подвиг на передовой

Ребята отстаивают интересы Родины на территории Украины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23-летний житель Омской области Кирилл Максименко дважды отличился на поле боя в ходе спецоперации на Украине. Подробности со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА «СуперОмск».

Первый подвиг омич совершил попав под обстрел ВСУ, когда в составе батальона вез материально-техническое обеспечение своим товарища.

- Он попал под обстрел со стороны украинских диверсантов. Не растерявшись, Кирилл Максименко занял огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех боевиков, - отчитались в федеральном военном ведомстве.

Второй героический поступок военнослужащий совершил при защите одного из населенных пунктов.

- В бою старший сержант Максименко, проявив мужество и профессионализм, уничтожил более пяти украинских националистов, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были ликвидированы, - пояснили в Минобороны РФ.

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