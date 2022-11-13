В Омске выкорчевали остатки 100-летней ивы

Фото: Вечерний Омск

Остатки 100-летней ивы выкорчевали сотрудники управления городского хозяйства и благоустройства. Об этом пишет «Вечерний Омск».

От разрушенного дерева, которое начали спиливать еще весной 2022 года, теперь не осталось ничего, кроме отростков. Ими планируют заменить исторически ценное растение.

Аллея из маленьких саженцев появится на улице Маяковского возле «Омскводоканала», где и рос бывший исторический памятник.

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