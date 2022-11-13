Святослав Капустин достроит «заброшку» омского бизнесмена Михаила Курцаева

Строительство здания началось еще в начале 2000-х. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Заброшку» бизнесмена Михаила Курцаева в центре Омска достроит Святослав Капустин. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Работы на объекте по улице Чкалова, 27 продолжились совсем недавно, и, как оказалось, могут быть вскоре завершены.

Куравцев перепродал строение новому владельцу. Тот, в свою очередь, планирует сделать из здания офисный центр, взамен планируемого ресторана.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru