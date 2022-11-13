Роддом №5 присоединился к омской МЧС №4

В ковидные времена МЧС №4 профилировалась на лечении больных коронавирусной инфекции.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
К омской МЧС №4 присоединился роддом №5. Информация об этом отражена в Едином государственном реестре юридических лиц.
- Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения, - указано в выписке от 11 ноября 2022 года.
Бюджетное учреждение ушло в подведомство медико-санитарной части №4, и должно расширить поле деятельности условия для работы терапевтического отделения.
Напомним, главным врачом учреждения остался Сергей Блауман, который также руководить роддомом №6.
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