В Омске врачи провели десятитысячную операцию на «открытом сердце»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне омские кардиохирурги провели десятитысячную операцию на «открытом сердце» в условиях искусственного кровообращения.

Высокотехнологичная вмешательство потребовалось 48-летнему пациенту с приобретенным пороком сердца. Осложняло выполнении операции его крайне тяжелое состояние - оно было обусловлено нарушением кровообращения и сопутствующей патологией. Все прошло успешно. По заверению врачей, сейчас в состоянии пациента наблюдается положительная динамика.

Первую подобную операции провели в Областной клинической больнице почти сорок лет назад - 30 ноября 1983 года. За прошедшие с тех пор годы был накоплен колоссальный опыт хирургии сердца.

- Сегодня кардиохирургическое отделение – это современный многофункциональный центр с высокотехнологичным оборудованием и высокопрофессиональными специалистами. В отделении работают 28 врачей, из них 19 имеют высшую квалификационную категорию, один доктор медицинских наук, 5 кандидатов медицинских наук, два Заслуженных врача РФ. Ежегодно проводится более 500 операций на «открытом сердце» в условиях искусственного кровообращения и абсолютное большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни, - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения Омской области, Валерий Цеханович.

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