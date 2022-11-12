Возле Омской крепости появится культурно-развлекательный центр

Фото: эскиз проекта

Компания «Центр строительных проектов» реконструирует здание бывших мастерских по улице Петра Некрасова, построенное в 1935 году. В нем откроют культурно-развлекательный комплекс.

Разрешение на реконструкцию данного здания организация получила от властей в конце прошлого месяца - 31 октября. На нее планируют потратить примерно 230 миллионов рублей.

Отметим, что здание бывших мастерских в отличие от трех соседних, в том числе корпуса бывшей ТЭЦ-1, памятником архитектуры не является.

Как рассказала изданию NGS55 гендиректор компании Марина Файзеева, высота здания будет увеличена с трех до пяти этажей. При этом последний этаж будет мансардным с открытой террасой. В культурно-развлекательном центре будет банкетный зал, гриль-бар, конференц-зал и ресторан. Какой будет концепция этих заведений, заказчик еще не решил. Разработкой проекта реконструкции занимались омские архитекторы Олег и Ефим Фрейдины, а также Николай Апатин.

- Здание будет иметь более современный вид, но с учетом ближайших исторических зданий, в частности казармы, где сейчас МРСК, и ТЭЦ. Там будут элементы из красного кирпича и из голубого стекла, облегчающие конструкцию. Чтобы река имела отражение в этом здании и в то же время подчеркнулся исторический контекст архитектуры, - пояснила Файзеева.

Напомним, омская мэрия отказала компании «Центр строительных проектов» в увеличении этажности зданий в жилом квартале возле ТЭЦ-1, который она планирует построить.

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