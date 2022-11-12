В Омске почти 10 месяцев разыскивают мужчину, который ушел из дома и не вернулся

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Омские полицейские продолжают розыск омича, который вышел из дома на Левобережье десять месяцев назад и не вернулся.

Как рассказали в правоохранительных органах, Шиманов Александр Борисович 1969 года рождения ушел из дома по улице Перелета 21 января 2022 года около 16:30 и до сих пор не вернулся. В последний раз мужчину видели в день исчезновения у магазина рядом с домом. Вероятно, что в тот момент пропавший мог быть пьян.

Приметы омича: рост 192 сантиметра, плотного телосложения, прихрамывает на правую ногу. Был одет: черная шапка, черный бушлат со вставками зелёного цвета, черные брюки, серые кроссовки, при себе имел черную сумку со вставками красного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информации, которая может помочь разыскать мужчину, просят обращаться в полицию по телефона: 79-22-02, 8-951-419-69-93.

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