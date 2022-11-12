Мэрия Омска нашла подрядчика, который займется обслуживанием сирен в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская мэрия нашла подрядчика, который займется техническим обслуживанием систем экстренного оповещения населения - сирен.

Согласно информации на портале госзакупок, в минувшую пятницу, 11 ноября, был завершены торги на техобслуживание 24 систем оповещения в нескольких точках Омска. Начальная цена контракта 1,989 миллиона рублей. Заявку на участие в аукционе подала лишь одна компания. Информация о ее названии отсутствует.

Победитель торгов должен будет с 1 января по 31 декабря 2023 года следить за техническим состоянием сирен. Как следует из конкурсной документации, компания обязана ежемесячно проводить проверку систем оповещения, чистить их и осматривать. В случае выявления неисправностей организация должна будет устранить их, предварительно согласовав все с омской мэрией.

Напомним, последний раз сирены звучали в Омске неделю назад, 2 ноября. Тогда омичей заранее предупредили о проверке систем оповещения.

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