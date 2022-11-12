Оперативное лечение — самый действенный метод борьбы с колоректальным раком

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В зависимости от локализации лечение онкологических заболеваний кишечника может быть комбинированным или комплексным и включать в себя химиотерапию, хирургическое лечение, а также, если речь идет о прямой кишке, лучевую терапию. Однако, на сегодняшний день хирургический метод все же остается основным.

«Мы проводим и открытые операции на кишечнике, и лапароскопические вмешательства, — рассказывает врач-онколог хирургического абдоминального отделения Клинического онкологического диспансера Ксения Шарабурко. — Основные хирургические этапы едины для этих методов, разница только в способе доступа к органу. При лапароскопии все манипуляции внутри брюшной полости мы видим на экране в виде картинки высочайшего качества. Технически лапароскопические операции сложнее открытых и требуют большей подготовки хирурга, но, на мой взгляд, современный врач должен в совершенстве владеть двумя этими способами. Конечно, для пациента наилучшим является лапароскопический метод, но к нему есть ряд ограничений — это размеры опухоли и ее распространение на другие ткани и структуры, избыточная масса тела, а также выраженный спаечный процесс в брюшной полости».

По мнению врача, за последние годы с массовым внедрением нового оборудования хирургам стало намного комфортнее проводить операции: современные лапароскопические стойки, оптика с 3D- изображением, экраны высокой четкости, инструменты и другое оборудование позволяют видеть все мельчайшие делали в зоне оперативного вмешательства и проводить поистине ювелирную работу внутри человеческого тела. Такие возможности появились у врачей диспансера после внушительного обновления материально-технической базы операционных в ходе нацпроекта «Здравоохранение».

Для пациентов в лапароскопической методике также есть ряд плюсов: операционная рана крайне мала, уже через день пациенты переводятся из реанимации в отделение, восстановление протекает гораздо легче. Еще один плюс малоинвазивных операций — с эстетической точки зрения они оставляют минимальные шрамы после заживления.