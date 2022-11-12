Колоректальный рак: почему возникает и как уберечься? Ответ онколога

Фото: предоставлено пресс-службой омского онкодиспансера

По словам главного врача онкодиспансера Дмитрия Маркелова, чаще всего колоректальный рак возникает из аденом толстой кишки. Усугубляющими риск рака могут быть и такие факторы, как длительное течение воспалительных заболеваний, особенно в молодом возрасте, а также ожирение, которое естественным образом формируется при неправильном питании. Большую роль в возникновении злокачественных новообразований является наследственность, об этом тоже часто твердят врачи.

«При всем обилии неблагоприятных факторов каждый из нас может придерживаться довольно простых правил, которые помогут поддерживать здоровье не только органов пищеварения, — отмечает доктор. — Стоит сократить до минимума потребление красного мяса, излишнего сахара, алкогольных напитков, копченостей, острых блюд, в то же время увеличив в рационе объем фруктов и овощей, хлеба из муки грубого помола с отрубями, продуктов, содержащих витамины A, C и D. Также стоит отказаться от курения - ваши легкие скажут вам «спасибо», и увеличить физическую активность любым доступным для вас способом».

При соблюдении этих не слишком сложных правил нужно запомнить и еще одно — прохождение диспансеризации и регулярные медицинские осмотры, также помогают выявить многие, в том числе и онкологические, заболевания на ранней стадии.