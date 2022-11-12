В Омской области приставы арестовали у должницы иномарку за 7 миллионов рублей

Фото: ГУ УФСПП по Омской области

Жительница Омской области лишилась автомобиля премиум-класса за неуплату кредита.

Ранее 35-летняя омичка взяла кредит в банке и приобрела автомобиль BMW X3 2019 года выпуска, рыночная стоимость которого составляет около 7 миллионов рублей. В один момент женщина перестала вносить регулярные платежи. В связи с этим банк обратился в суд с требованием взыскать долг с клиентки. Судебная инстанция встала на сторону финансовой организации и обязала заёмщицу выплатить задолженность в размере более 1 миллиона рублей.

Сначала судебные приставы наложили арест на банковские счета неплательщицы, благодаря чему удалось погасить часть долга. Потом они арестовали и сам автомобиль, составив акт описи.

В УФССП России по Омской области пояснили, что вернуть транспортное средство женщина сможет, если погасит в ближайшее время долг перед банком. В противном случае авто стоимостью в несколько миллионов рублей будет выставлено на торги.

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