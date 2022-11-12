Омский «Авангард» одержал победу по буллитам в матче с «Салаватом Юлаевым» - 4:3

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне омский «Авангард» провел матч на выезде с уфимским «Салаватом Юлаев». Игра завершилась победой омичей по буллитам - счет 4:3.

Счет открыл в начале второго периода Владимир Брюквин, забросив шайбу в ворота уфимцев. Спустя несколько минут Сергей Шмелёв из «Салавата» сравнял счет - 1:1. Гол Зията Пайгина в конце второго периода увечил преимущество «ястребов» - 2:1.

На 14 минуте третьего периода бросок Александра Кадейкина вновь сравнял счет - 2:2. Спустя полминуты Павел Коледов вывел «Салават» вперед - 2:3. На последней минуте матча Корбэн Найт забил гол и сравнял счет - 3:3.

В серии буллитов победу у уфимцев вырвал Рид Буше - 4:3. Таким образом, омские «ястребы» под руководством Михаила Кравеца выиграли шестой матч подряд.

Напомним, завтра, 13 ноября, «Авангард» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом». Матч начнется в 19:30 по Омску.

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