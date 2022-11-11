ООО «СибРос» повторно отремонтирует улицы Красный путь и Кирова в Омске

Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне Арбитражный суд Омской области обязал компанию ООО «СибРос» восстановить поврежденное дорожное полотно на двух ранее отремонтированных ей магистралях.

Ранее омское УДХБ обратилось с иском в суд к компании ООО «СибРос», которая в 2018 году реконструировала две городских магистрали - улицы Красный путь и Кирова. От подрядчика бюджетное учреждение потребовало устранить повреждения дорожного полотна и другие дефекты по гарантии.

УДХБ призвало подрядчика заменить поврежденное дорожное покрытие нескольких участках улицы Красный путь, в том числе на пересечении с улицами Березовского, Кемеровской и Фрунзе. На улице Кирова необходимо устранить образовавшуюся выбоину на спуске с путепровода в сторону улицы Машиностроительной.

Судебная инстанция встала на сторону омского УДХБ и обязала «СибРос» выполнить все работы до 10 мая 2023 года. Отметим, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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