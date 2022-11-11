Капитан и младший сержант из Омской области погибли на Донбассе

Фото: соцсети Абая Ракимжанова

На Донбассе погибли капитан и младший сержант из Омской области. О смерти военнослужащих сообщил глава Любинского района Абай Ракимжанов.

- При исполнении воинского долга в специальной военной зоне на Украине, проявив мужество и героизм, погибли наши земляки, - сообщил руководитель.

Не стало 28-летнего капитана Александра Осокина. Он когда-то учился в Любинской школе №3, а после 8 класса поступил в Кадетский корпус. Закончил Казанский танковый институт и служил на Южной границе.

А вот доброволец, младший сержант Александр Соколов, которого не стало в злосчастный день 2 ноября, уроженец Русско-Полянского района. Правда, сейчас его родители живут в Любино.

Не стало храбрых воинов, семьям погибших глава района выражает глубокие соболезнования.

- По велению сердца эти ребята, как и многие другие, сделали выбор — жить судьбой страны и в сложный период встать на защиту Отчизны. Прискорбно, что наши ребята гибнут. Честь и долг для них превыше всего. Память о каждом доблестном воине будет вечно жить в наших сердцах. Низкий поклон защитникам Отечества, - написал глава Любинского района.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru