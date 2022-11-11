Под Омском к концу 2024 года планируют построить мусоросортировочный комплекс

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области планируют построить мусороперерабатывающий завод в Таврическом районе в рамках государственно-частного партнерства.

В минувший четверг, 10 ноября, региональное правительство утвердило сообщило о готовности заключить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного комплекса на условиях инвестора.

Отметим, инвестора, который займется возведением столь важного объекта, еще ищут. Соглашение о концессии с ним планируют заключить в первом квартале 2023 года.

Мусоросортировочный комплекс по планам должен появится в Таврическом муниципальном районе. Ввести его в эксплуатацию инвестор должен к концу 2024 года.

- На предприятии будут сортировать, отбирать полезные фракций и частично утилизировать органические отходы. Мощность комплекса составляет 400 тысяч тонн отходов в год, что составляет практически половину образуемых отходов в Омской области, - сообщили в пресс-службе минприроды.

Напомним, ранее Омская область получила от федерального правительства более 500 миллионов рублей на ликвидацию двух свалок в черте столицы региона.

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