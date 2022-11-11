В Омском ГАУ прошел региональный форум сельской молодежи

Фото предоставлено ОмГАУ.

10 ноября в аграрном университете состоялся региональный форум сельской молодежи «Я выбираю село Омского Прииртышья» с участием представителей региональной власти, обучающихся вузов и ссузов, лидеров ведущих предприятий АПК региона. Форум собрал 200 представителей молодежи, гостей и экспертов.

Площадка для проведения форума в Омском ГАУ выбрана не случайно. Именно Омский аграрный университет является флагманом агропромышленного комплекса не только в регионе, но и за его пределами. Организация мероприятий по объединению сельской молодежи на базе нашего университета уже стала традиционной и символичной и приурочена к закрытию уборочной кампании, празднованию Дня работников АПК, в этом учебном году - еще к 105-летию Омского ГАУ. И именно в этот период мы подводим итоги и начинаем знакомиться с новыми аграрными проектами и инновационными решениями наших аграриев.

По итогам последнего рейтинга аграрных вузов, проводимого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, университет занимает 9 место среди профильных вузов страны. Как отметил проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Андрей Иванович Забудский, в вузе налажена система непрерывного образования, активно продвигается система практик еще во время обучения, создана вся необходимая инфраструктура для комфортного обучения.

Фото предоставлено ОмГАУ.

Гостями панельной дискуссии, с которой стартовал форум, стали министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Валентинович Дрофа, проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Андрей Иванович Забудский, председатель правления Агропромышленного союза Омской области, директор ФГБУ "Омский экспериментальный завод" Дмитрий Александрович Голованов, депутат Законодательного собрания Омской области, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, кандидат с.-х. наук, генеральный директор ТД «Вавилон» Игорь Витальевич Колодежный; эксперт Росмолодежь. Гранты, руководитель Регионального исполкома ОНФ в Омской области, президент Омского регионального молодежного общественного движения «Омская молодежь», эксперт федеральных и региональных гранатовых конкурсов Сюзанна Камоевна Егиян; директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Волгоградский институт инновационных технологий», руководитель проекта "Устойчивое развитие сельских территорий Омской области", бизнес-эксперт, общественный эксперт АСИ Наталия Павловна Талисман.

Открыл форум Николай Валентинович Дрофа, который подчеркнул, что большинству из участников форума предстоит определять завтрашний день сельского хозяйства Омской области, поэтому уже сегодня необходимо узнавать что-то новое, чтобы молодежь приходила работать на село, чтобы были созданы комфортные условия для жизни и труда.

Фото предоставлено ОмГАУ.

Форум направлен на формирование комплексного позитивного образа села под стратегические проекты и цели устойчивого развития через выстраивание сети молодежных движений и создание/трансляцию успешных кейсов развития молодых специалистов в условиях сельской жизни. В рамках форума были проведены образовательные и профориентационные мероприятия, тренинги, проектные сессии и дискуссионные площадки для создания условий по популяризации сельской жизни, повышения социальной активности у молодежи Омской области.

Ксения Покидько, участница форума, студентка Омского ГАУ:

- На форуме мне понравилось выступление Елизаветы Михайленко, начальника отдела поддержки молодежных инициатив БУ ООО «Региональный молодежный центр». Она в очень простой и понятной форме рассказала нам, как важно проявлять инициативу, привлекать единомышленников. Ведь эти действия помогают сделать жизнь для наших близких, наших земляков интересной и активной. Она привела в пример молодого парня, который проявил инициативу, получил грант на развитие небольшой сельской фермы и тем самым «оживил» свою маленькую сибирскую деревушку, которая просто вымирала, а главное обеспечил земляков работой. Я поняла, что быть инициативным – это здорово.

В мероприятии приняли участие 160 человек из 7 муниципальных районов Омской области, представляющие 10 профессиональных образовательных организаций. В проведении образовательно – просветительских мероприятий поучаствовало 15 экспертов. Это представители бизнеса, экспертных сообществ по социальному проектированию и бизнес – планированию.

Организаторами мероприятия стали: Забудский Андрей Иванович – проректор по социальной работе и молодежной политике; Гаврилова Наталья Владимировна – директор Института дополнительного профессионального образования; Муканов Самат Айткалиевич – руководитель Центра молодежных инициатив; Новиков Михаил Сергеевич – доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права экономического факультета, кандидат исторических наук.

Выражаем огромную благодарность всем участникам, гостям, экспертам форума, службам Омского ГАУ, задействованным в проведении мероприятия.

Форум прошел в рамках общественной инициативы «Я выбираю село Омского Приртышья», поддержанной грантом федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).