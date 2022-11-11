В Омске нашли украденный бюст Феликса Дзержинского

Фото: соцсети Ивана Федина
Накануне в Омске нашли бюст Феликса Дзержинского, который 7 ноября неизвестные украли с постамента. Он был обнаружен недалеко от места преступления.
Злоумышленники не только стащили бюст, но и разрушили постамент, на котором он находился. Фотографиями разрушенного памятники на своей страничке поделился член омского отделения партии КПФР и экс-депутат Горсовета Иван Федин.
- Наказания не только уголовно-процессуального, но и в виде общественного порицания. Господствующая идеология диктует выпячивания иных «героев». Боюсь, что найти вандалов и заставить их за свой счёт восстановить порушенное, люди в погонах и мантиях скорее всего не смогут, - заявил «КП-Омск» Федин сразу после инцидента.
Отметим, пострадавший от рук вандалов памятник находился в Советском округе на территории бывшего детдома.
Сейчас, как сообщило издание НГС55, правоохранители приступили к поиску злоумышленников.
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