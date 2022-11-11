В Омске нашли украденный бюст Феликса Дзержинского

Фото: соцсети Ивана Федина

Накануне в Омске нашли бюст Феликса Дзержинского, который 7 ноября неизвестные украли с постамента. Он был обнаружен недалеко от места преступления.

Злоумышленники не только стащили бюст, но и разрушили постамент, на котором он находился. Фотографиями разрушенного памятники на своей страничке поделился член омского отделения партии КПФР и экс-депутат Горсовета Иван Федин.

- Наказания не только уголовно-процессуального, но и в виде общественного порицания. Господствующая идеология диктует выпячивания иных «героев». Боюсь, что найти вандалов и заставить их за свой счёт восстановить порушенное, люди в погонах и мантиях скорее всего не смогут, - заявил «КП-Омск» Федин сразу после инцидента.

Отметим, пострадавший от рук вандалов памятник находился в Советском округе на территории бывшего детдома.

Сейчас, как сообщило издание НГС55, правоохранители приступили к поиску злоумышленников.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru