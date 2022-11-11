Прямые рейсы из Омска в Таиланд запустят 1 декабря

У омичей есть теперь будет потрясающая возможностью отдохнуть в теплой азиатской стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне у омичей с 1 декабря появится возможность улететь прямым рейсом в Паттайю в солнечном Таиланде.

Омский аэропорт внес изменения в сезонное расписание, действующее с 30 октября 2022 года. В нем теперь появилось новое направление Утапао-Омск. Выполнять рейсы по данному маршруту с 1 декабря будет авиакомпания «АЗУРэйр».

Согласно сезонному расписанию, вылеты запланированы на 1,2,12 и 24 декабря; 4,15,26 и 27 января, 6 и 18 февраля; на 1,12,23 и 24 марта.

Напомним, авиакомпания «АЗУРэйр» запустила рейсы из Омска в индийский штат Гоа.

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